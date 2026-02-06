Cinéma: Film Justa au cinéma Les Templiers Place du Temple Montélimar

Cinéma: Film Justa au cinéma Les Templiers

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

Film Justa réalisé par Teresa Villaverde avec Madalena Cunha, Betty Faria, Ricardo Vidal. En 2017, une région du Portugal est ravagée par de gigantesques incendies qui emportent des forêts entières… et des vies.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Justa film directed by Teresa Villaverde with Madalena Cunha, Betty Faria, Ricardo Vidal. In 2017, a region of Portugal is ravaged by gigantic fires that sweep away entire forests? and lives.

L'événement Cinéma: Film Justa au cinéma Les Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-02-03