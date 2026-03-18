Cinéma film La Maison des Femmes

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

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Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

At the Maison des Femmes, where care, listening and solidarity go hand in hand, a team fights every day to help women victims of violence rebuild their lives.

L’événement Cinéma film La Maison des Femmes Cayres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire