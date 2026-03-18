Cinéma film La Maison des Femmes Cayres
Cinéma film La Maison des Femmes Cayres jeudi 23 avril 2026.
Cinéma film La Maison des Femmes
Salle des Volcans Cayres Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.
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Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
At the Maison des Femmes, where care, listening and solidarity go hand in hand, a team fights every day to help women victims of violence rebuild their lives.
L’événement Cinéma film La Maison des Femmes Cayres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire