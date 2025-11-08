CINÉMA Film Léa de Nantes à Brest Cinéma Paradiso Nort-sur-Erdre

Cinéma Paradiso 24 Boulevard de la Gare Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Film présenté par La Belle Vie Média

Le canal de Nantes à Brest dans sa totalité soit 364 km à la pagaie, avec Léa Jamelot

Le film de l’aventure est prêt !

Rendez-vous en salle pour le découvrir autour de soirée ciné-rencontre .

Cinéma Paradiso 24 Boulevard de la Gare Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Film presented by La Belle Vie Média

German :

Film präsentiert von La Belle Vie Média

Italiano :

Film presentato da La Belle Vie Média

Espanol :

Película presentada por La Belle Vie Média

