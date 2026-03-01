Cinéma film Maigret et le mort amoureux

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Maigret est convoqué au Quai d’Orsay après le meurtre d’un ancien ambassadeur. L’enquête révèle une correspondance amoureuse secrète de cinquante ans avec une princesse, dont le mari vient mystérieusement de mourir. Intrigues et secrets se dévoilent.

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Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Maigret is summoned to the Quai d?Orsay after the murder of a former ambassador. The investigation reveals a secret fifty-year love affair with a princess, whose husband has mysteriously died. Intrigue and secrets are revealed.

L’événement Cinéma film Maigret et le mort amoureux Cayres a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire