Cinéma | Fils de | Cayres Cayres

Cinéma | Fils de | Cayres Cayres jeudi 16 octobre 2025.

Cinéma | Fils de | Cayres

Salle des volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais il a coupé les ponts avec la politique…et son fils.

.

Salle des volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

After the presidential election, France is still looking for its Prime Minister. Nino, an ambitious young parliamentary attaché, is sent to convince his father, Lionel Perrin, to accept the post. But he has cut ties with politics?and with his son.

German :

Nach den Präsidentschaftswahlen sucht Frankreich immer noch nach einem Premierminister. Nino, ein junger, ehrgeiziger parlamentarischer Attaché, soll seinen Vater Lionel Perrin davon überzeugen, das Amt zu übernehmen. Doch der hat alle Verbindungen zur Politik und zu seinem Sohn abgebrochen.

Italiano :

Dopo le elezioni presidenziali, la Francia è ancora alla ricerca del suo Primo Ministro. Nino, giovane e ambizioso addetto parlamentare, ha il compito di convincere il padre, Lionel Perrin, ad accettare l’incarico. Ma quest’ultimo ha tagliato i ponti con la politica e con il figlio.

Espanol :

Tras las elecciones presidenciales, Francia sigue buscando a su Primer Ministro. Nino, un joven y ambicioso agregado parlamentario, tiene la misión de convencer a su padre, Lionel Perrin, para que acepte el cargo. Pero éste ha cortado lazos con la política… y con su hijo.

L’événement Cinéma | Fils de | Cayres Cayres a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire