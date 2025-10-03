Cinéma « Fils de » Chaource

Vendredi 3 octobre CHAOURCE Cinéma « Fils de ». A 20h30 au collège Amadis Jamyn.

« Fils de » avec François Cluzet, Karin Viard… « Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France ! »

7 € tarif plein 4 € tarif réduit Carte 25 € = 5 places

Renseignements +33 (0)3 25 40 03 62 7 .

19 Rte de la Cordelière Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 03 62

