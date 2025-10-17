Cinéma Fils de La Chapelle-en-Vercors

Cinéma Fils de La Chapelle-en-Vercors vendredi 17 octobre 2025.

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:15:00

2025-10-17

Film Fils de de Carlos Abascal Peiró 1h45

Tout public

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

English :

Film Fils de by Carlos Abascal Peiró 1h45

All audiences

German :

Film Fils de von Carlos Abascal Peiró 1h45

Alle Zuschauer

Italiano :

Film Fils de di Carlos Abascal Peiró 1h45

Tutti gli spettatori

Espanol :

Película Fils de de Carlos Abascal Peiró 1h45

Todos los públicos

