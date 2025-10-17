Cinéma Fils de La Chapelle-en-Vercors
Cinéma Fils de La Chapelle-en-Vercors vendredi 17 octobre 2025.
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17 22:15:00
2025-10-17
Film Fils de de Carlos Abascal Peiró 1h45
Tout public
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
English :
Film Fils de by Carlos Abascal Peiró 1h45
All audiences
German :
Film Fils de von Carlos Abascal Peiró 1h45
Alle Zuschauer
Italiano :
Film Fils de di Carlos Abascal Peiró 1h45
Tutti gli spettatori
Espanol :
Película Fils de de Carlos Abascal Peiró 1h45
Todos los públicos
