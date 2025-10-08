Cinéma | Fils de Centre Culturel Langeac

Cinéma | Fils de Centre Culturel Langeac mercredi 8 octobre 2025.

Cinéma | Fils de

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 20:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

1h 45min | Comédie | De Carlos Abascal Peiró | Par Carlos Abascal Peiró | Avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 45min | Comedy | By Carlos Abascal Peiró | With Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

German :

1h 45min | Komödie | Von Carlos Abascal Peiró | Von Carlos Abascal Peiró | Mit Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

Italiano :

1h 45min | Commedia | Di Carlos Abascal Peiró | Con Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

Espanol :

1h 45min | Comedia | Por Carlos Abascal Peiró | Con Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

