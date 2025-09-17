Cinéma Fils De Saint-Affrique

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Mardi 2025-09-17

2025-09-23

2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23

Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre.

Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France !

3 septembre 2025 en salle | 1h 45min | Comédie

De Carlos Abascal Peiró | Par Carlos Abascal Peiró

Avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

A week after the presidential election, France is still looking for its Prime Minister.

German :

Eine Woche nach den Präsidentschaftswahlen sucht Frankreich immer noch nach seinem Premierminister.

Italiano :

A una settimana dalle elezioni presidenziali, la Francia è ancora alla ricerca del suo Primo Ministro.

Espanol :

Una semana después de las elecciones presidenciales, Francia sigue buscando a su Primer Ministro.

