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Cinéma : Fini de rire ! Place du Temple Montélimar

mercredi 30 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
6 6 6

Montélimar

Cinéma : Fini de rire !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-09-30

Fini de rire !
1h37

Réalisé par Matéo Larroque, Clara Menais et Mila Branco
France / documentaire
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

No More Laughing%A0!
1h37

Directed by Mat%E9o Larroque, Clara Menais, and Mila Branco
France / documentary

L’événement Cinéma : Fini de rire ! Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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