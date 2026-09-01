Cinéma : Fini de rire ! Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Fini de rire !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-09-30

Fini de rire !

1h37



Réalisé par Matéo Larroque, Clara Menais et Mila Branco

France / documentaire

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

No More Laughing%A0!

1h37

Directed by Mat%E9o Larroque, Clara Menais, and Mila Branco

France / documentary

L’événement Cinéma : Fini de rire ! Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération