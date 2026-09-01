Cinéma : Fini de rire ! Place du Temple Montélimar
mercredi 30 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Fini de rire !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-09-30
Fini de rire !
1h37
Réalisé par Matéo Larroque, Clara Menais et Mila Branco
France / documentaire
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
No More Laughing%A0!
1h37
Directed by Mat%E9o Larroque, Clara Menais, and Mila Branco
France / documentary
L’événement Cinéma : Fini de rire ! Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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