Cinéma : Fini de rire, suivi d’un échange Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Fini de rire, suivi d’un échange

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Fini de rire !

1h37

La projection sera suivie de la retransmission de l’échange enregistré le 19 septembre en présence d’humoristes (Akim Omiri, Thomas VDB, Guillaume Meurice…) au cinéma l’Écran de Saint-Denis. Durée : 1h environ.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

No more laughing!

1h37

The screening will be followed by a broadcast of the discussion recorded on September 19 in the presence of comedians (Akim Omiri, Thomas VDB, Guillaume Meurice…) at the L’Écran cinema in Saint-Denis. Running time: approximately 1 hour.

L’événement Cinéma : Fini de rire, suivi d’un échange Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération