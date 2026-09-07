Cinéma : Fini de rire, suivi d’un échange Place du Temple Montélimar
jeudi 1 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Fini de rire, suivi d’un échange
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Fini de rire !
1h37
La projection sera suivie de la retransmission de l’échange enregistré le 19 septembre en présence d’humoristes (Akim Omiri, Thomas VDB, Guillaume Meurice…) au cinéma l’Écran de Saint-Denis. Durée : 1h environ.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
No more laughing!
1h37
The screening will be followed by a broadcast of the discussion recorded on September 19 in the presence of comedians (Akim Omiri, Thomas VDB, Guillaume Meurice…) at the L’Écran cinema in Saint-Denis. Running time: approximately 1 hour.
L’événement Cinéma : Fini de rire, suivi d’un échange Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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