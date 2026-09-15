Cinéma « FJORD » de C. Mungiu Salle des fêtes Pontorson
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes · Pontorson
Informations pratiques
Pontorson
Cinéma « FJORD » de C. Mungiu
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Un couple très pieux s’installe en Norvège et se lie d’amitié avec ses voisins. Les enfants deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Le film bénéficie de la beauté des paysages enneigés et de leur lumiere froide qui contraste avec des intérieurs lumineux.
Il nous plonge dans les failles des sociétés occidentales, traversées par la crise du vivre ensemble. .
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
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English : Cinéma « FJORD » de C. Mungiu
L’événement Cinéma « FJORD » de C. Mungiu Pontorson a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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