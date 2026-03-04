Cinéma : « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau », Centre nautique Le Toboggan, Alès

Cinéma : « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » Samedi 14 mars, 20h00 Centre nautique Le Toboggan Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Centre nautique Le Toboggan Quai de la brigade du Languedoc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@itinerances.org »}]

Soirée cinéma pour les 20 ans du centre nautique en partenariat avec le Festival Itinérances.