Cinéma français sous-titré anglais L’Eden Eymet
Cinéma français sous-titré anglais L’Eden Eymet mercredi 3 juin 2026.
Eymet
Cinéma français sous-titré anglais
L’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
French cinema with english subtitles screening of the French comedy Le Diner de Cons (The Dinner Game).
An evening dedicated to French cinema with a screening of Le Diner de Cons, a cult comedy by Francis Veber. Blending sharp humor and subtle social satire, the film is a true classic of French cinema, known for its iconic scenes and memorable lines. .
L’Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@franco-phile.com
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English : Cinéma français sous-titré anglais
L’événement Cinéma français sous-titré anglais Eymet a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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