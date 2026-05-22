Cinéma français sous-titré anglais L’Eden Eymet

Eymet

Cinéma français sous-titré anglais

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

French cinema with english subtitles screening of the French comedy Le Diner de Cons (The Dinner Game).

An evening dedicated to French cinema with a screening of Le Diner de Cons, a cult comedy by Francis Veber. Blending sharp humor and subtle social satire, the film is a true classic of French cinema, known for its iconic scenes and memorable lines. .

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@franco-phile.com

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English : Cinéma français sous-titré anglais

L’événement Cinéma français sous-titré anglais Eymet a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides