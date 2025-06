Cinéma Freud, la dernière confession Place du Marcadieu Nay 23 juin 2025 18:00

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Freud, la dernière confession Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-23 18:00:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

Ce film est proposé en version originale (VO) sous-titrée.

Synopsis À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Sigmund Freud s’est réfugié à Londres, en compagnie de sa fille Anna. Sous l’effet de l’âge et de la maladie, la star mondiale de la psychanalyse s’est changée en un vieillard aigri et capricieux. Mais la curiosité du professeur est piquée au vif lorsqu’un certain C.S Lewis, romancier et chrétien revendiqué, le mentionne dans l’une de ses publications. Leur rencontre autour de la question de Dieu va tourner au duel… .

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

