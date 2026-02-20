Cinéma Furcy, né libre Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe

Cinéma Furcy, né libre

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

Début : 2026-03-23 20:00:00

Projection du film Furcy, né libre dans le cadre du Printemps des poètes, autour du thème Liberté, force vive .

À l’occasion du 28e Printemps des Poètes, Festivals en Pays de Haute Sarthe et les bibliothèques du territoire vous proposent plusieurs évènements !

Le lundi 23 mars à 20h, rendez-vous à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe pour la projection du film Furcy, né libre , biopic drame historique français de Abd Al Malik avec Makita Samba, Romain Duris et Ana Girardot.

L’histoire Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Film inspiré d’une histoire vraie. Adapté du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui.

Tarif 5€ par personne (prix de la séance de cinéma). .

+33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com

English :

Screening of the film Furcy, né libre as part of the Printemps des poètes festival, on the theme of Liberté, force vive .

