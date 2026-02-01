Cinéma | Furcy, né libre Centre Culturel Langeac
Cinéma | Furcy, né libre Centre Culturel Langeac vendredi 20 février 2026.
Cinéma | Furcy, né libre
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2026-02-20 20:30:00
2026-02-20
1h 48min | Biopic, Drame, Historique, Judiciaire | De Abd Al Malik | Par Etienne Comar | Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 48min | Biopic, Drama, Historical, Judiciary | By Abd Al Malik | By Etienne Comar | With Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot.
