Cinéma Furcy né libre Saint-Affrique

Cinéma Furcy né libre

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Lundi 2026-01-28

fin : 2026-02-02

2026-01-28 2026-01-29 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre.

Tout public avec avertissement.

Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui.

14 janvier 2026 en salle | 1h 48min | Biopic, Drame, Historique, Judiciaire

De Abd Al Malik

Par Etienne Comar

Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Reunion Island, 1817. On the death of his mother, the slave Furcy discovers documents that could make him a free man.

