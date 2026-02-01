Cinéma Gadjo Dilo avec Romain Duris Salle socioculturelle Bellenaves

Cinéma Gadjo Dilo avec Romain Duris

Salle socioculturelle Place de la mairie Bellenaves Allier

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

L’association Picus vous offre une séance cinéma vendredi 20 février à 20 heures à la salle socioculturelle.

Salle socioculturelle Place de la mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

The Picus association is offering a cinema screening on Friday February 20 at 8pm at the Salle Socioculturelle.

