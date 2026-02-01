Cinéma Gadjo Dilo avec Romain Duris Salle socioculturelle Bellenaves
Cinéma Gadjo Dilo avec Romain Duris Salle socioculturelle Bellenaves vendredi 20 février 2026.
Cinéma Gadjo Dilo avec Romain Duris
Salle socioculturelle Place de la mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
Date(s) :
2026-02-20
L’association Picus vous offre une séance cinéma vendredi 20 février à 20 heures à la salle socioculturelle.
.
Salle socioculturelle Place de la mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Picus association is offering a cinema screening on Friday February 20 at 8pm at the Salle Socioculturelle.
L’événement Cinéma Gadjo Dilo avec Romain Duris Bellenaves a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule