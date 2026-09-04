Cinéma : Garance Place du Temple Montélimar
mercredi 14 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Garance
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-14
Garance
1h45
Compétition – Cannes 2026
Réalisé par Jeanne Herry
Avec Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud
France / drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Garance
1 hour 45 minutes
In Competition at Cannes 2026
Directed by Jeanne Herry
Starring Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud
France / Drama
L’événement Cinéma : Garance Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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