Cinéma : Garance Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Garance

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-14

Garance

1h45



Compétition – Cannes 2026



Réalisé par Jeanne Herry

Avec Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud

France / drame

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Garance

1 hour 45 minutes

In Competition at Cannes 2026

Directed by Jeanne Herry

Starring Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud

France / Drama

L’événement Cinéma : Garance Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération