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Cinéma : Garance Place du Temple Montélimar

mercredi 14 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
4 4 4

Montélimar

Cinéma : Garance

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-14

Garance
1h45

Compétition – Cannes 2026

Réalisé par Jeanne Herry
Avec Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud
France / drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Garance
1 hour 45 minutes

In Competition at Cannes 2026

Directed by Jeanne Herry
Starring Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud
France / Drama

L’événement Cinéma : Garance Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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