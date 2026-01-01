Cinéma Gérald Le Conquérant Saint-Affrique
Cinéma Gérald Le Conquérant Saint-Affrique mercredi 7 janvier 2026.
Cinéma Gérald Le Conquérant
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Lundi 2026-01-07
fin : 2026-01-12
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-08 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-12 2026-01-13
Il s’appelle Gérald. Son objectif redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie.
Tout public
Sa méthode bâtir le plus grand parc d’attractions du pays, à la gloire de Guillaume le conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin… Retenez bien ce prénom, car il va marquer l’Histoire !
décembre 2025 en salle | 1h 23min | Comédie
De Fabrice Eboué|
Par Fabrice Eboué, Thomas Gaudin
Avec Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
His name is Gérald. His goal: to restore the image of his beloved region, Normandy.
L'événement Cinéma Gérald Le Conquérant Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-26