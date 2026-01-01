Cinéma Gérald Le Conquérant Saint-Affrique

Cinéma Gérald Le Conquérant

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-07

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-08 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-12 2026-01-13

Il s’appelle Gérald. Son objectif redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie.

Tout public

Sa méthode bâtir le plus grand parc d’attractions du pays, à la gloire de Guillaume le conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin… Retenez bien ce prénom, car il va marquer l’Histoire !

décembre 2025 en salle | 1h 23min | Comédie

De Fabrice Eboué|

Par Fabrice Eboué, Thomas Gaudin

Avec Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

His name is Gérald. His goal: to restore the image of his beloved region, Normandy.

