Cinéma Gérard Philipe : Visites de la salle de projection Cinéma Gérard Philipe Vénissieux

Cinéma Gérard Philipe : Visites de la salle de projection Samedi 16 septembre 2023, 14h30, 15h15, 16h45, 17h30 Cinéma Gérard Philipe Rhône

Réservation conseillée mais non obligatoire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-16T14:30:00 – 2023-09-16T15:00:00

Fin : 2023-09-16T17:30:00 – 2023-09-16T18:00:00

L’équipe du cinéma vous accueille et vous propose une visite des cabines de projection. Levez le voile sur le mystère de la projection cinématographique et découvrez le cinéma Gérard Philipe comme vous ne l’avez jamais vu !

Cinéma Gérard Philipe 12 avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478704047 https://culture.venissieux.fr/cinema-gerard-philipe/ Le cinéma est ouvert tous les jours de l'année et dispose de 3 salles climatisées de 220, 134 et 104 places. Il est équipé de son dolby Atmos en salle 1. T4 – Arrêt Division Leclerc Métro D – Arrêt Gare de Vénissieux Bus 12 – Arrêt Herriot-Cagne

Ville de Vénissieux