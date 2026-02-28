Cinéma Goat Bouxwiller

Cinéma Goat

5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Dans le film d’animation Goat, Will, un petit bouc ambitieux, intègre la ligue professionnelle de roarball, un sport intense dominé par les plus forts. Malgré le rejet de ses coéquipiers, il se bat pour prouver que la détermination compte plus que la taille.

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra intense, réservé aux bêtes les plus rapides et les féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance. Problème ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un petit dans l’équipe. Mais Will est prêt à tout pour bousculer les règles du jeu et prouver, une bonne fois pour toutes, que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands.

Pop-corn et boissons proposées par Anim’A Boux. .

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 centre.culturel@bouxwiller.eu

English :

In the animated film Goat, Will, an ambitious little goat, joins the professional roarball league, an intense sport dominated by the strongest. Despite the rejection of his teammates, he fights to prove that determination counts for more than size.

