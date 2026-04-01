Cinéma GOAT rêver plus haut Bischwiller

Cinéma GOAT rêver plus haut

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:40:00

Date(s) :

2026-04-22

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance et rentrer dans la cour des grands, malgré les réserves de ses nouveaux coéquipiers.

À l’issue de la séance de ce film survolté, les joueurs de basket de l’ASA (Alliance Sport Alsace) viendront à votre rencontre pour répondre à toutes vos questions sur le métier de sportif professionnel !

Réalisé par Tyree Dillihay, Adam Rosette

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance et rentrer dans la cour des grands, malgré les réserves de ses nouveaux coéquipiers.

À l’issue de la séance de ce film survolté, les joueurs de basket de l’ASA (Alliance Sport Alsace) viendront à votre rencontre pour répondre à toutes vos questions sur le métier de sportif professionnel !

Réalisé par Tyree Dillihay, Adam Rosette .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Will is a little goat with big dreams. When he gets a chance to join the professional roarball league a mixed, ultra-intense sport reserved for the fastest, most ferocious beasts in the animal kingdom he’s determined to make the most of it, despite the reservations of his new teammates.

At the end of the film, the basketball players from ASA (Alliance Sport Alsace) will be on hand to answer any questions you may have about what it’s like to be a professional athlete!

Directed by Tyree Dillihay, Adam Rosette

L’événement Cinéma GOAT rêver plus haut Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison de la Culture de Bischwiller