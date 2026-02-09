Cinéma Goat

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-18

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24

Will est un petit bouc avec de grands rêves.

Tout Public A Partir de 6 ans

Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et les féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance. Problème ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un petit dans l’équipe. Mais Will est prêt à tout pour bousculer les règles du jeu et prouver, une bonne fois pour toutes, que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands.

11 février 2026 en salle | 1h 40min | Action, Animation, Comédie

De Tyree Dillihay, Adam Rosette

Par Aaron Buchsbaum, Teddy Riley

Avec Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis

Titre original GOAT .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Will is a little goat with big dreams.

L’événement Cinéma Goat Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)