Cinéma Gourette Avatar 3 De Feu et de Cendres
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
3h 17min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
De James Cameron | Par James Cameron, Rick Jaffa
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Le troisième volet de la saga Avatar En 2D .
Cinéma Saint Michel Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
L’événement Cinéma Gourette Avatar 3 De Feu et de Cendres Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées