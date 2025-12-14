Cinéma Gourette Chasse gardée 2 Eaux-Bonnes
Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
2025-12-28
1h 40min | Comédie
De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | Par Antonin Fourlon
Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili
Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .
Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
