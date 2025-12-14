Cinéma Gourette Chasse gardée 2

Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

1h 40min | Comédie

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | Par Antonin Fourlon

Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English :

L’événement Cinéma Gourette Chasse gardée 2 Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées