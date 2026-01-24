Cinéma Gourette Furcy, né libre

Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

1h 48min | Biopic, Drame, Historique, Judiciaire

De Abd Al Malik | Par Etienne Comar

Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui.

Séance précédée d’un court métrage .

Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Gourette Furcy, né libre

L’événement Cinéma Gourette Furcy, né libre Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées