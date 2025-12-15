Cinéma Gourette Gérald le conquérant Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Gérald le conquérant

CInéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Comédie 1h23

De Fabrice Eboué | Par Fabrice Eboué, Thomas Gaudin

Avec Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth

Il s’appelle Gérald. Son objectif redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode bâtir le plus grand parc d’attractions du pays, à la gloire de Guillaume le conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin… Retenez bien ce prénom, car il va marquer l’Histoire ! .

CInéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

