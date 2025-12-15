Cinéma Gourette Gérald le conquérant Eaux-Bonnes
Cinéma Gourette Gérald le conquérant
CInéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Comédie 1h23
De Fabrice Eboué | Par Fabrice Eboué, Thomas Gaudin
Avec Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth
Il s’appelle Gérald. Son objectif redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode bâtir le plus grand parc d’attractions du pays, à la gloire de Guillaume le conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin… Retenez bien ce prénom, car il va marquer l’Histoire ! .
CInéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
