Cinéma Gourette Gourou Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Gourou

Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

2h 06min | Drame, Thriller

De Yann Gozlan | Par Jean-Baptiste Delafon, Yann Gozlan

Avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .

Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

