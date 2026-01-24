Cinéma Gourette Gourou Eaux-Bonnes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
2h 06min | Drame, Thriller
De Yann Gozlan | Par Jean-Baptiste Delafon, Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon
Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .
Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
