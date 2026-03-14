Cinéma Gourette La maison des femme

CInéma Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

1h 50min | Drame

De Mélisa Godet | Par Mélisa Godet

Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .

CInéma Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Cinéma Gourette La maison des femme

L’événement Cinéma Gourette La maison des femme Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées