Cinéma Gourette Le Chant des forêts Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Le Chant des forêts

Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

1h 33min | Documentaire

De Vincent Munier | Par Vincent Munier

Avec Vincent Munier

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Séance précédée d’un court-métrage .

