Cinéma Gourette Les enfants de la résistance Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Les enfants de la résistance

Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

1h 41min | Aventure, Drame, Famille, Historique

De Christophe Barratier | Par Christophe Barratier, Stéphane Keller

Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

à partir de 8 ans

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

