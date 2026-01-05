Cinéma Gourette: Les enfants vont bien Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette: Les enfants vont bien

Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

1h 51min | Drame

De Nathan Ambrosioni | Par Nathan Ambrosioni

Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… .

Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Cinéma Gourette: Les enfants vont bien

