Cinéma Gourette: Les enfants vont bien Eaux-Bonnes jeudi 8 janvier 2026.
Cinéma Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
2026-01-08
1h 51min | Drame
De Nathan Ambrosioni | Par Nathan Ambrosioni
Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri
Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… .
Cinéma Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
