Cinéma Gourette Rasco et nous Eaux-Bonnes

Quartier Chapelle Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

1h 04min | Documentaire

De Axel Falguier

Avec Laurent Jacquet

Lui, c’est Rasco ! Sa mission ? protéger les animaux d’élevage lors des attaques de prédateurs. Des chiens de protection de troupeaux comme lui, il y en a aujourd’hui plus de 5 000 en France. Accompagnés par des membres de l’Institut de l’Élevage, nous partons sur les routes de France à la rencontre d’éleveurs et de bergers pour échanger sur la manière dont ils élèvent et gèrent leurs chiens de protection.

Discussion après le film animée par Jean-Lin Fourguet et/ou Pierre Thomas Lorette .

Quartier Chapelle Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

