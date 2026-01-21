Cinéma Gourette Vent debout Ciné-rencontre réalisatrice

Cinéma Saint Michel Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Vent Debout, itinéraire d’un guide engagé, un documentaire sur Patrice de Bellefon

Un documentaire qui retrace le parcours de Patrice de Bellefon, figure des Pyrénées. Guide de haute montagne, auteur du guide Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées, entrepreneur (créateur de la marque/parapentes Gypaaile) et acteur de la reconnaissance du massif de Gavarnie–Mont‑Perdu auprès de l’UNESCO.

Le film montre l’évolution d’un montagnard conquérant vers un engagement plus humain et écologiste défense des vallées, des langues régionales, mémoire et patrimoine des Pyrénées. L’énergie et la colère. Un homme actif, auteur de livres, artiste. Un film militant et intimiste.

– Le documentaire retrace son parcours de ses débuts comme guide dans les années 1970-1980, à ses actions pour protéger les massifs alpins face au tourisme de masse, au réchauffement climatique et à l’urbanisation. .

Cinéma Saint Michel Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Gourette Vent debout Ciné-rencontre réalisatrice

L’événement Cinéma Gourette Vent debout Ciné-rencontre réalisatrice Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées