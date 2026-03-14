Cinéma Gourette Victor comme tout le monde Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Victor comme tout le monde CInéma Gourette Eaux-Bonnes 2026-03-26

Cinéma Gourette Victor comme tout le monde Eaux-Bonnes jeudi 26 mars 2026.

Cinéma Gourette Victor comme tout le monde

CInéma Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-26

1h 28min | Comédie dramatique
De Pascal Bonitzer | Par Sophie Fillières
Avec Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni, Marie Narbonne

Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu’il n’est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu’au jour où réapparaît sa fille, qu’il n’a pas vue grandir… Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu’admirer ?   .

CInéma Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

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L’événement Cinéma Gourette Victor comme tout le monde Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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