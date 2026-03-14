Cinéma Gourette Victor comme tout le monde

CInéma Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

1h 28min | Comédie dramatique

De Pascal Bonitzer | Par Sophie Fillières

Avec Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni, Marie Narbonne

Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu’il n’est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu’au jour où réapparaît sa fille, qu’il n’a pas vue grandir… Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu’admirer ? .

CInéma Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Cinéma Gourette Victor comme tout le monde

L’événement Cinéma Gourette Victor comme tout le monde Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées