Cinéma Gourette Victor comme tout le monde Eaux-Bonnes
Cinéma Gourette Victor comme tout le monde Eaux-Bonnes jeudi 26 mars 2026.
Cinéma Gourette Victor comme tout le monde
CInéma Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
1h 28min | Comédie dramatique
De Pascal Bonitzer | Par Sophie Fillières
Avec Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni, Marie Narbonne
Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu’il n’est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu’au jour où réapparaît sa fille, qu’il n’a pas vue grandir… Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu’admirer ? .
CInéma Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Cinéma Gourette Victor comme tout le monde
L’événement Cinéma Gourette Victor comme tout le monde Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées