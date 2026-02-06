Cinéma Gourou

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-27

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de Yann GOZLAN avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon

Tout public avec avertissement

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…

Téléchargez le Programme complet 7 .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

