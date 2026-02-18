Cinéma Gourou Mouchard
Cinéma Gourou Mouchard jeudi 12 mars 2026.
3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Jeudi 12 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon
Drame Thriller France 2h06
Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .
3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
