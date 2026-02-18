Cinéma Gourou Mouchard

Cinéma Gourou

3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

2026-03-12 20:30:00

Jeudi 12 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Yann Gozlan

Avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon

Drame Thriller France 2h06

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .

3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

