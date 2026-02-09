Cinéma Gourou

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-11

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France.

28 janvier 2026 en salle | 2h 06min | Drame, Thriller

De Yann Gozlan|

Par Jean-Baptiste Delafon, Yann Gozlan

Avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon

Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Matt is France’s most followed personal development coach.

L’événement Cinéma Gourou Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)