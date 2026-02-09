Cinéma Gourou Saint-Affrique
Cinéma Gourou Saint-Affrique mercredi 11 février 2026.
Cinéma Gourou
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2026-02-11
fin : 2026-02-14
2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17
Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France.
28 janvier 2026 en salle | 2h 06min | Drame, Thriller
De Yann Gozlan|
Par Jean-Baptiste Delafon, Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon
Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .
+33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
Matt is France’s most followed personal development coach.
