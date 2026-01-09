Cinéma Goûter pour les enfants 18 février 2026 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Cinéma Goûter pour les enfants 18 février 2026

Durant les vacances scolaires, de 14h15 à 17h00, le Ciné Calanques Cassis accueille les enfants pour une séance de cinéma dédiée aux films jeune public .Enfants

Après la séance, une activité surprise et un goûter sauront ravir les enfants au Centre Culturel de Cassis.



Mercredi 18 février 2026



Programmation à venir



Tarif 12 € par enfant (film + activité + goûter compris)

Tarif unique accompagnateur (facultatif) 8 €

A partir de 5 ans Durée 2H30 environ

Séance au Ciné Calanques Cassis.



PLACES LIMITÉES RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 35 06 res@ot-cassis.com

English :

During the school vacations, from 2.15pm to 5.00pm, Ciné Calanques Cassis welcomes children to a cinema session dedicated to young audience films.

