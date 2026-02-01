Cinéma | Grand Ciel Centre Culturel Langeac
Cinéma | Grand Ciel Centre Culturel Langeac jeudi 12 février 2026.
Cinéma | Grand Ciel
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
en salle | 1h 31min | Drame, Thriller | De Akihiro Hata | Par Akihiro Hata, Jérémie Dubois | Avec Damien Bonnard, Samir Guesmi, Mouna Soualem.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
in theaters | 1h 31min | Drama, Thriller | By Akihiro Hata, Jérémie Dubois | With Damien Bonnard, Samir Guesmi, Mouna Soualem.
