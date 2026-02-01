Cinéma grand classique La soif du mal La Ferté Macé
Cinéma grand classique La soif du mal La Ferté Macé dimanche 8 février 2026.
Cinéma grand classique La soif du mal
cinéma La Ferté Macé Orne
Début : 2026-02-08 16:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
La séance Classiques sur Grand Écran est une occasion de (re)découvrir un classique du cinéma en présence de Youri Deschamps .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Cinéma grand classique La soif du mal
