Cinéma grand classique Le sud La Ferté Macé
Cinéma grand classique Le sud La Ferté Macé dimanche 5 avril 2026.
Cinéma grand classique Le sud
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 16:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La séance Classiques sur Grand Écran est une occasion de (re)découvrir un classique du cinéma en présence de Youri Deschamps .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma grand classique Le sud
L’événement Cinéma grand classique Le sud La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-23 par Flers agglo