Cinéma grand classique Le sud

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La séance Classiques sur Grand Écran est une occasion de (re)découvrir un classique du cinéma en présence de Youri Deschamps .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma grand classique Le sud

L’événement Cinéma grand classique Le sud La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-23 par Flers agglo