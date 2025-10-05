Cinéma grand classique « Panique » La Ferté Macé

Cinéma grand classique « Panique » La Ferté Macé dimanche 5 octobre 2025.

Cinéma grand classique « Panique »

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 16:30:00
fin : 2025-10-05

Date(s) :
2025-10-05

La séance Classiques sur Grand Écran est une occasion de (re)découvrir un classique du cinéma   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

English : Cinéma grand classique « Panique »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma grand classique « Panique » La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-08-27 par Flers agglo