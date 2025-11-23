Cinéma grand classique Talons aiguilles La Ferté Macé
Cinéma grand classique Talons aiguilles La Ferté Macé dimanche 23 novembre 2025.
Cinéma grand classique Talons aiguilles
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 17:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
La séance Classiques sur Grand Écran est une occasion de (re)découvrir un classique du cinéma .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Cinéma grand classique Talons aiguilles
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma grand classique Talons aiguilles La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-03 par Flers agglo