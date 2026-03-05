Cinéma Green Book sur les routes du sud suivi d’un échange Place du Temple Montélimar
Cinéma Green Book sur les routes du sud suivi d’un échange Place du Temple Montélimar samedi 25 avril 2026.
Cinéma Green Book sur les routes du sud suivi d’un échange
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Green Book : sur les routes du sud est un film américain réalisé par Peter Farrelly en 2018 avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Green Book: On the Roads of the South is a 2018 American film directed by Peter Farrelly and starring Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.
L’événement Cinéma Green Book sur les routes du sud suivi d’un échange Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération