Cinéma : Halloween L’Acousti’k Miniac-Morvan
Cinéma : Halloween L’Acousti’k Miniac-Morvan vendredi 31 octobre 2025.
Cinéma : Halloween L’Acousti’k Miniac-Morvan Vendredi 31 octobre, 14h00, 15h00, 20h30 enfant 4 € / à partir de 16 ans 6 €
compagnie Artefakt
La Compagnie Artefakt vous invite à venir fêter Halloween avec elle.
En collaboration avec le Comptoir du Doc, le Kinétoscope et l’Agence du court-métrage.
### Programme du vendredi 31 octobre 2025
* 14h00 – atelier effets spéciaux
* 15h00 – **Monstres pas si monstrueux**
* 20h30 – **Nosferatu**
### Tarif
* Entrée unique dès 16 ans – 6 €
* Entrée enfant – 4 €
* Entrée escape-game et musée (sur réservation) – 12 €
* Abonnement 10 entrées – 40 €
* Tarifs de groupe (à partir de 10 personnes) – 4 €
* Stage enfants-adolescent 2 jours – 80 €
* Adhésion à l’association pour les stages – 10 €
### Informations
**Compagnie Artefakt**
85 rue Anatole Le Braz – Lanhélin
35720 MESNIL-ROC’H
06 09 35 01 11
[information@cie-artefakt.com](mailto:information@cie-artefakt.com)
[https://www.cie-artefakt.com/](https://www.cie-artefakt.com/)
[https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt](https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-31T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-10-31T22:30:00.000+01:00
1
https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.cie-artefakt.com/
L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine
communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77