CINÉMA HAMNET Balaruc-les-Bains

2h 05min | DrameDe Chloé ZhaoAvec Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily WatsonTout publicAngleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d’Agnes, jeune femme à l’esprit libre. Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef d’œuvre universel. .

England, 1580, Will meets Agnes, and they begin a passionate affair before marrying and having three children. While Will tries his luck as a playwright in London, Agnes takes on the domestic chores alone. When tragedy strikes, the couple falter. But it is from their shared ordeal that the inspiration for a universal masterpiece is born.

