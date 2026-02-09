Cinéma Hamnet Saint-Affrique

Cinéma Hamnet

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-11

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-15 2026-02-16

Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d’Agnès, jeune femme à l’esprit libre.

Tout public

Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef d’œuvre universel.

21 janvier 2026 en salle | 2h 05min | Drame

De Chloé Zhao|

Par Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

Avec Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

England, 1580: a broke Latin teacher meets Agnes, a free-spirited young woman.

